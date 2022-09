Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 сентября 2022 года.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 г.

• Всемирный день контрацепции (World Contraception Day). Дата учреждена десятью международными организациями, связанными с проблемами планирования семьи, в рамках международной кампании по уменьшению количества нежелательных беременностей. Отмечается с 2007 г• Европейский день языков (European Day of Languages). Отмечается по инициативе Совета Европы с 2001 г.

Знаменательные даты и события

• 335 лет назад (1687) в ходе войны с Турцией войска Венецианской республики разрушили Парфенон. Первые по — пытки восстановления этого памятника древнегреческой архитектуры начались в 1830 — х гг., реставрация ведется по сей день.

• 85 лет назад (1937) постановлением ЦИК СССР Восточно-Сибирская область РСФСР разделена на Иркутскую и Читинскую области (ныне субъекты РФ).

• 85 лет назад (1937) постановлением ЦИК СССР из состава Московской области РСФСР выделены Тульская и Рязанская области (ныне субъекты РФ).

• 65 лет назад (1957) в Нью-Йорке (США) состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история» композитора Леонарда Бернстайна по одноименной пьесе Артура Лорентса.

• 60 лет назад (1962) в результате антимонархического переворота провозглашена Йеменская Арабская Республика (ныне Йеменская Республика).

• 25 лет назад (1997) подписан Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (вступил в силу 1 октября 1997 г.). Документ заменил собой закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. В новом правовом акте были учтены изменения правовой системы в связи с принятием новой Конституции (1993) и Гражданского кодекса (1995) РФ.

• 15 лет назад (2007) в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) состоялась торжественная публичная демонстрация ближнемагистрального авиалайнера Sukhoi Superjet 100. Он стал первым самолетом, созданным в России после распада СССР.

• 5 лет назад (2017) решением Общего собрания Российской академии наук директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр Сергеев избран президентом РАН. Он победил на выборах во втором туре, набрав более 70% голосов. 27 сентября 2017 г. утвержден в должности указом президента РФ.

Персоны

• 145 лет назад родился Эдмунд Гвенн (1877–1959), британский актер. Снимался в фильмах «Чудо на 34 -й улице» («Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана; 1948), «Мистер 880» («Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана; 1951), «Неприятности с Гарри» и др.

• 125 лет назад родился Павел VI (1897–1978), религиозный деятель. В миру Джованни Баттиста Монтини. Папа Римский (1963–1978). Завершил второй Ватиканский собор, провел ряд реформ, в т.ч. основал Папскую комиссию по средствам массовой коммуникации и Секретариат по диалогу с неве — рующими. Первый с 1870 г. понтифик, покидавший Вати — кан и посещавший другие страны, получил прозвище «па — па-пилигрим».

• 100 лет назад родился Сергей Викулов (1922–2006), российский поэт. Автор поэм «В метель», «Галинкино лето», «Преодоление», «Ив -гора», стихотворных сборников «Зао — зерье», «Черемуха у окна», «Остался в поле след» и др. Главный редактор журнала «Наш современник» (1968–1989). Лауреат Государственной премии РСФСР им.М. Горького (1974).

• 90 лет назад родился Владимир Войнович (1932–2018), советский и российский писатель. Автор романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

• 145 лет назад умер Герман Гюнтер Грассман (1809–1877), немецкий математик, физик и филолог. Дал первое систематическое построение учения о многомерном евклидовом пространстве, ввел скалярное произведение векторов, сформулировал закон сложения цветов («закон Грассмана») и др. Один из основоположников изучения ведийского языка, автор немецкого перевода Ригведы и словаря к ней.

• 120 лет назад умер Ливай Страусс (1829–1902), американский предприниматель. Основатель компании Levi Strauss по производству одежды и обуви (1853), один из изобретателей джинсов (начало 1870-х гг.).

• 85 лет назад расстрелян Эдуард Панцержанский (1887– 1937), советский военачальник, флагман 1-го ранга. Командующий Морскими силами РСФСР (1921–1924), начальник Морских сил СССР (1924), Морских сил Черного моря (1925–1926). В 1937 г. репрессирован, расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.

• 85 лет назад умерла Бесси Смит (1894–1937), американская певица. Одна из наиболее известных исполнительниц блюза первой четверти XX в., получила прозвище «Императрица блюза». Исполняла джазовые стандарты Saint Louis Blues, Baby Won’t You Please Come Home, Ain’t Nobody’s Business и др.

• 50 лет назад умерла Клавдия Еланская (1898–1972), советская актриса, народная артистка СССР (1948). Актриса МХАТ им.М. Горького (1924–1967). Снималась в фильмах «Княжна Мери», «Дом, в котором я живу» и др. Лауреат Сталинской премии (1952).

• 40 лет назад умер Сергей Вернов (1910–1982), советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1980). Руководил экспериментами по исследованию космических лучей с помощью первых искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций, открыл широтный эффект космических лучей в стратосфере, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса земли (1958). Директор НИИ ядерной физики (ныне им. Д.В. Скобельцына) МГУ им. М.В. Ломоносова (1960–1982). Лауреат Сталинской (1949) и Ленинской (1960) премий.

• 40 лет назад умер Никита Подгорный (1931–1982), советский актер, народный артист РСФСР (1971). Актер Малого театра (1954–1982). Снимался в фильмах «Мичман Панин», «Братья Карамазовы», «И снова Анискин» и др.

• 30 лет назад умер Александр Воронин (1951–1992), советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта (1976). Олимпийский чемпион (1976), двукратный чемпион мира (1976, 1977), четырехкратный чемпион Европы (1976, 1977, 1979, 1980).