По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки, с 22 на 23 сентября, в регионе заболели ковидом 1157 человек, что на 286% превышает показатель заболеваемости с начала недели – в понедельник, 19 сентября, за сутки заболели 299 человек.

Текущая неделя демонстрирует устойчивый рост заболеваемости. Если на прошлой неделе с 12 до 18 сентября в сутки заболевали от 300 до 500 человек, то 21, 22 и 23 сентября количество заболевших стабильно превышало 1000 человек. А вот число госпитализированных за сутки немного снизилось: если 21 сентября в больницу попали 76 ковидных пациентов, то 23 сентября – 47.

В целом по стране, как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции, число госпитализаций увеличилось в 42 регионах, уменьшилось в 37, еще в шести ситуация осталась без изменений.