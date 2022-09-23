По данным Минтруда, с 1 января 2023 г. семьям с детьми и невысокими доходами начнут выплачивать универсальное пособие, которое объединит ряд уже действующих мер социальной защиты.

Право на получение пособия будет у семей с детьми в возрасте до 17 лет, в случае если среднедушевой доход членов семьи ниже одного регионального прожиточного минимума. Перед назначением выплат будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума по региону.

В состав универсального пособия войдут: действующие пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплата на первого ребенка до трех лет, выплата на третьего ребенка до трех лет, а также пособия на детей от трех до восьми лет и на детей от восьми до 17 лет.

Предполагается, что в 2023 году средний размер пособия составит ориентировочно 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей.

Для оформления пособия придется подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или социальный фонд. Заниматься выплатами будет Социальной фонд России.