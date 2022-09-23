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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трое бывших военкомов в Ростове осуждены за взятки

власть

Уточнены категории граждан, которые не попадут под мобилизацию

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Министерство обороны РФ опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. 

В список попали работники:

  • аккредитованных организаций, трудящиеся в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;
  • российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
  • системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;
  • организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

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