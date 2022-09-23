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Уточнены категории граждан, которые не попадут под мобилизацию
Министерство обороны РФ опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации.
В список попали работники:
- аккредитованных организаций, трудящиеся в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;
- российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
- системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;
- организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.