Операторы службы ответят на все интересующие вопросы населения. Об этом сообщил замгубернатора РО Вадим Артемов.

Стоит отметить, что звонок по номеру 122 бесплатный. Автоматизированный голосовой робот принимает вызовы круглосуточно 7 дней в неделю. В сложной ситуации виртуальный консультант переадресует вызов оператору региональной Службы-122.

Справка

Служба-122 была создана в целях оперативной помощи и информирования граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в конце 2020 года. В феврале текущего года функционал операторов-122 был расширен, по короткому номеру консультации смогли получать граждане, прибывшие в Донской регион из ДНР и ЛНР.