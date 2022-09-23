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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

О правильной выкладке молочки расскажут по телефону

общество

С вопросами о частичной мобилизации можно круглосуточно обращаться в Службу-122

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Операторы службы ответят на все интересующие вопросы населения. Об этом сообщил замгубернатора РО Вадим Артемов.

Стоит отметить, что звонок по номеру 122 бесплатный. Автоматизированный голосовой робот принимает вызовы круглосуточно 7 дней в неделю. В сложной ситуации виртуальный консультант переадресует вызов оператору региональной Службы-122.

Справка
Служба-122 была создана в целях оперативной помощи и информирования граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в конце 2020 года. В феврале текущего года функционал операторов-122 был расширен, по короткому номеру консультации смогли получать граждане, прибывшие в Донской регион из ДНР и ЛНР.

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