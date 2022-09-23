С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован на 12,4%. После индексации сумма выплаты составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Таким образом, с 1 февраля 2023 года маткапитал на первого ребенка увеличится на 65,5 тыс. руб. на второго ребенка – на 85,9 тыс. руб.

Напомним, последняя индексация маткапитала проводилась с 1 февраля этого года. На первенца маткапитал исчислялся в размере 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка – 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого малыша, и 168,6 тыс. рублей, если получала.