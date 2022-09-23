Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 сентября 2022 года.

День осеннего равноденствия. В этот день происходит смена времени года. Наша планета готовится к зиме. Вечером быстрее смеркается, а рассвета приходятся ждать дольше. День и ночь длятся по 12 часов.

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 г.

Знаменательные даты и события

1932 г. подписан декрет «Об объединении частей арабского королевства».

105 лет назад (23–27 сентября 1917 г.) в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Финляндия) Владимир Ленин написал статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (10– 14 сентября по ст. ст.). Она стала источником политического лозунга «догнать и перегнать» (развитые страны по экономическим показателям и уровню жизни), впоследствии превратившегося в крылатую фразу.

85 лет назад (1937) ЦИК СССР издал постановление «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области» (ныне субъекты РФ).

80 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны возобновлено электроснабжение блокадного Ленинграда. По кабелю, проложенному по дну Ладожского озера, поступил ток с частично восстановленной Волховской ГЭС.

30 лет назад (1992) на полигоне в шт. Невада проведено последнее ядерное испытание США. Взрыв был осуществлен в шахте, его мощность составила менее 20 килотонн. Всего начиная с 1945 г. страна осуществила 1032 испытания ядерного оружия.

25 лет назад (1997) в Москве представлена поисковая система yandex.ru. Ныне одна из крупнейших в мире по числу обрабатываемых запросов. В 2000 г. ее создателями была зарегистрирована ИТ-компания «Яндекс».

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