общество
Какой сегодня день: даты и события 23 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 сентября 2022 года.
День осеннего равноденствия. В этот день происходит смена времени года. Наша планета готовится к зиме. Вечером быстрее смеркается, а рассвета приходятся ждать дольше. День и ночь длятся по 12 часов.
Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 г.
Знаменательные даты и события
- 1932 г. подписан декрет «Об объединении частей арабского королевства».
- 105 лет назад (23–27 сентября 1917 г.) в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, Финляндия) Владимир Ленин написал статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (10– 14 сентября по ст. ст.). Она стала источником политического лозунга «догнать и перегнать» (развитые страны по экономическим показателям и уровню жизни), впоследствии превратившегося в крылатую фразу.
- 85 лет назад (1937) ЦИК СССР издал постановление «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области» (ныне субъекты РФ).
- 80 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны возобновлено электроснабжение блокадного Ленинграда. По кабелю, проложенному по дну Ладожского озера, поступил ток с частично восстановленной Волховской ГЭС.
- 30 лет назад (1992) на полигоне в шт. Невада проведено последнее ядерное испытание США. Взрыв был осуществлен в шахте, его мощность составила менее 20 килотонн. Всего начиная с 1945 г. страна осуществила 1032 испытания ядерного оружия.
- 25 лет назад (1997) в Москве представлена поисковая система yandex.ru. Ныне одна из крупнейших в мире по числу обрабатываемых запросов. В 2000 г. ее создателями была зарегистрирована ИТ-компания «Яндекс».
Персоны
- 75 лет назад родился Сергей Готье (1947), российский хирург, академик РАН. Провел первую в России успешную пересадку печени живому пациенту (1990).
- 55 лет назад родился Олег Ткач (1967), российский государственный деятель. Член Совета Федерации РФ от Калининградской области (2004–н.в.).
- 50 лет назад родился Умару Сисоку (1972), государственный деятель Гвинеи-Бисау. Премьер-министр (2016–2018), президент (2020–н.в.) Гвинеи-Бисау.
- 45 лет назад родился Александр Мисуркин (1977), российский космонавт, Герой РФ (2016). Участник экспедиций на МКС: 35/36 -й основной (на корабле «Союз ТМА -08 М»; 2013), 53/54 -й основной («Союз МС -06»; 2017–2018), 20 -й экспедиции посещения («Союз МС -20»; 2021).
- 40 лет назад родился Константин Шестаков (1982), российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Приморского края (2020–2021). Глава Владивостока (2021–н.в.).
- 2085 лет назад родился Октавиан Август (63 г. до н. э.– 14), древнеримский военачальник, политический и государственный деятель, первый римский император (27 г. до н. э.– 14 г.н. э.). После гибели Юлия Цезаря Октавиан стал одним из инициатором гражданских войн 43–31 гг. до н. э., завершившихся его победой над Антонием и Клеопатрой. В 27 г. до н. э. по решению сената ему была передана высшая военная, гражданская и жреческая власть. Начиная со времени его правления, титул «император», изначально присваивавшийся предводителям римских легионов, приобрел значение главы государства.
- 160 лет назад родился Давид Клдиашвили (1862–1931), советский писатель и драматург. Автор повестей «Мачеха Саманишвили», «Невзгоды семьи Камушадзе», рассказа «Жертва», пьесы «Невзгоды Дариспана» и др.
- 120 лет назад родилась Надежда Кошеверова (1902– 1989), советский режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966). Поставила фильмы «Черевички», «Золушка» (оба – совм. с Михаилом Шапиро), «Укротительница тигров» (совм. с Александром Ивановским), «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и др
- 145 лет назад умер Урбен Жан Жозеф Леверье (1811– 1877), французский астроном. Предположил существование восьмой планеты Солнечной системы – Нептуна – и вычислил координаты, по которым ее обнаружили (1846).
- 100 лет назад умер Лев Чугаев (1873–1922), советский химик. Основоположник отечественной школы химии комплексных соединений. Разработал методы определения подвижных атомов водорода в органических соединениях («метод Чугаева – Церевитинова»), синтеза ненасыщенных углеводородов («реакция Чугаева») и др. Основатель и директор Института по изучению платины и других благородных металлов (1918–1922). Лауреат премии им. В.И. Ленина (1927; посмертно).
- 80 лет назад погиб Павел Коган (1918–1942), советский поэт. Автор стихотворения «Бригантина», ставшего популярной песней. Участник Великой Отечественной войны, погиб на фронте.
- 35 лет назад умер Боб Фосс (1927–1987), американский хореограф, режиссер и сценарист. Один из авторов либретто, хореограф и постановщик мюзикла «Чикаго». Режиссер и автор сценария ленты «Весь этот джаз», также поставил фильмы «Кабаре» («Оскар» за лучшую режиссуру; 1973), «Ленни» и др.
- 10 лет назад умер Павел Грачев (1948–2012), российский государственный деятель и военачальник, Герой Советского Союза (1988). Командующий Воздушно-десантными войсками СССР (1990–1991), председатель Государственного комитета России по оборонным вопросам (1991– 1992), министр обороны РФ (1992–1996). В 1992 г. первым в Российской Федерации удостоен звания генерала армии.
- 5 лет назад погиб Валерий Асапов (1966–2017), российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой РФ (2017; посмертно). Командующий 5-й Краснознаменной общевойсковой армией ВВО (2016–2017), старший группы российских военных советников в Сирии (2017). Погиб при минометном обстреле командного пункта сирийской армии боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).