Во дворе дома № 7 появились новые картины из крышек от пластиковых бутылок. Автор картин, Людмила Плисова, не собирается останавливаться на этом.

«Я уже сделала картину «Зима». Надеюсь, соседи помогут мне ее установить во дворе», – поделилась планами Людмила Васильевна с «ПИКом».

Важно отметить, что художественный материал каменчанки – это то, что обычно уходит в мусор, — пластиковые крышки. Наши читатели начали специально собирать их для Людмилы. Огромный пакет мы передали ей и сегодня, 23 сентября.