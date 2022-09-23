Утром 23 сентября Людмила Рудакова узнала, что ее аварийный дом № 63 на ул. Островского «Теплосети» будут отрезать от городской системы отопления, несмотря на то что она там проживает.

Работники бригады МУП «Каменсктеплосеть», приехавшие отрезать трубы, пояснили, что действуют по предписанию городского Комитета по имуществу (КУИ), так как из этого аварийного дома якобы всех жильцов давно расселили.

Напомним, этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году, и многим собственникам жилых помещений в нем администрация выплатила мизерную денежную компенсацию, на которую люди должны были покупать себе другое жилье. На данный момент в доме проживает только Людмила Георгиевна Рудакова, которая через суд доказала, что администрация города обязана предоставить ей отдельную квартиру в Каменске. Однако судебное решение до сих пор не исполнено.

Важно отметить, что долгов по оплате за коммунальные услуги у Л. Рудаковой нет.

Корреспондент «ПИКа» обратилась к председателю КУИ Ивану Богачеву с вопросом, нельзя ли отсрочить отключение отопления до тех пор, пока Л. Рудаковой не дадут положенное по закону жилье. Чиновник ответил, что о проживающей там женщине знают, но отопление все равно будет отключено, так как город несет убытки.