Депутаты городской думы возмутились, что выделенные еще в начале года средства на исполнение наказов избирателей до сих пор не освоены.

Списки работ по своим округам, куда народные избранники планируют направить средства из местного бюджета, были поданы еще весной текущего года. Порядка 2,7 млн руб. были выделены на дороги.

На этой неделе на заседании комиссии по бюджету было сделано следующее заключение, которое опубликовал в своем Telegram-канале депутат Владимир Фарафонов:

«До настоящего времени средства не освоены, ямочный ремонт дорог не выполнен. Предусмотренные 65 тыс. руб. на межевание земельного участка детской площадки в пер. Крупской, 67 также не освоены».

На ближайшем пленарном заседании депутаты заслушают руководителей Комитета по управлению имуществом, отдела ЖКХ и департамента ЖКХ. Дата заседания думы определяется.