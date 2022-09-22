Около 700 участников из Ростовской области, Краснодарского края, ДНР примут участие в Международном фестивале искусств «Каменск-Шахтинский — Art Fest — 2022».

Фестиваль в Каменске будет проходить три дня – с 23 по 25 сентября.

23 сентября в ДК им. Маяковского состоится конкурсный просмотр исполнителей по эстрадному и народному вокалу, хореографии и чтецов.

24 сентября в ДШИ им. Я.Д. Минченкова будет прослушивание по академическому вокалу и инструменталистов.

25 сентября в ДК им. Маяковского пройдут мастер-классы членов жюри по вокалу, хореографии, инструментальному исполнительству. А в 14.30 состоится заключительный гала-концерт и церемония награждения победителей.

Остается добавить, что в творческом состязании примут участие конкурсанты от 5 до 80 лет.

