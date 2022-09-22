культура
В Каменске пройдет «Арт-фест – 2022»
Около 700 участников из Ростовской области, Краснодарского края, ДНР примут участие в Международном фестивале искусств «Каменск-Шахтинский — Art Fest — 2022».
Фестиваль в Каменске будет проходить три дня – с 23 по 25 сентября.
- 23 сентября в ДК им. Маяковского состоится конкурсный просмотр исполнителей по эстрадному и народному вокалу, хореографии и чтецов.
- 24 сентября в ДШИ им. Я.Д. Минченкова будет прослушивание по академическому вокалу и инструменталистов.
- 25 сентября в ДК им. Маяковского пройдут мастер-классы членов жюри по вокалу, хореографии, инструментальному исполнительству. А в 14.30 состоится заключительный гала-концерт и церемония награждения победителей.
Остается добавить, что в творческом состязании примут участие конкурсанты от 5 до 80 лет.