Как удалось узнать из собственных источников, праздничные мероприятия по случаю 65-летия мкр. Заводского и Дня машиностроителей, которые были запланированы на 24 и 25 сентября частично отменены.

Также отменен спектакль народного театра «У Креста», премьера которого должна была состояться 23 и 24 сентября в ДК им. Гагарина.

С целью подтверждения информации, 22 сентября «ПИК» направил в городской отдел культуры соответствующий запрос, ответа на который мы пока не получили.