Аукцион по выбору подрядчика для строительства распределительного газопровода на ул. Степной в мкр. Лиховском закончился с отрицательным результатом.

В связи с тем что на день завершения аукциона была подана только одна заявка на участие в нем, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся, говорится в протоколе подведения итогов электронного аукциона, размещенного на сайте «Госзакупок». Участвовать в аукционе пожелало ООО РТЗ «Спецстрой».

Напомним, жители окраины мкр. Лиховского, где и находится ул. Степная, более десяти лет просят провести к ним газ и вынуждены до сих пор топить печи углем, а готовить на балонном газу. Решение о газификации этого района было принято еще в конце прошлого года. На эти цели из госбюджета выделено 5 051 200 руб.