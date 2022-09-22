Стоимость проезда по маршрутам №№ 5 и 25 до мкр. Заводского и маршрута № 115 до мкр. Лиховского может повыситься, если их переведут из разряда городских в межмуниципальные.

Вопрос перевода этих маршрутов в межмуниципальные обсуждался в Минтрансе Ростовской области на этой неделе. На совещании, в котором принимали участие представители администрации Каменска и «Глубокинского ПАТП», говорилось о том, что делать эти маршруты межгородом надо по причине того, что они проходят не только по территории Каменска, но и по Каменскому району. Плата за проезд на межмуниципальных маршрутах рассчитывается в зависимости от километража поездки, как делается в автобусах «Глубокинского ПАТП». Поэтому следует предполагать, что стоимость проезда до Заводского опять увеличится.

В ближайшее время администрацией г. Каменск-Шахтинского будет направлен запрос в министерство на передачу указанных маршрутов. После получения необходимых документов ведомство присвоит этим маршрутам другие номера и проведет открытый конкурс на выбор компании-перевозчика.

Как пояснил «ПИКу» директор «Глубокинского ПАТП» Ваган Аванесян, предприятие намерено участвовать в этом конкурсе. Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК».