С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда предлагают увеличить на 6,3% — до 16 242 руб., а прожиточный минимум на 3,3% — до 14375 руб.

Соответствующие законопроекты поддержали сегодня на заседании Правительства РФ и будут внесены в Госдуму при формировании бюджета страны на следующий год.

Последний раз эти выплаты повышались на 10% с 1 июня 2022 г. На данный момент МРОТ составляет 15 279 руб., а прожиточный минимум в среднем по России 13 919 руб.

В Ростовской области величина прожиточного минимумам на душу населения составляет 13 085 руб., для трудоспособного населения – 14 263 руб., для пенсионеров – 11 253 руб., для детей – 13 319 руб.