общество
Донец покрылся ряской и мусором
ВК
В понедельник, 19 сентября, на поверхности Донца перед понтонной переправой в Каменске образовался ковер из ряски и мусора.
И ряски с каждым днем становится больше.
Как пояснили «ПИКу» работники понтонной переправы, скопление водорослей в конце сентября – типичное сезонное явление. Причина в том, что на седьмом гидроузле, расположенном выше по течению, воду уже начали спускать, а на шестом — в районе х. Сазонова — еще нет. Поэтому уровень воды в Северском
Донце в районе Каменска стал подниматься, и ряску с мусором прибило к понтону, который и мешает свободному движению воды.
Кстати, активный сброс воды на гидроузле № 7 начнется уже завтра, 23 сентября.