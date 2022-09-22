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В понедельник, 19 сентября, на поверхности Донца перед понтонной переправой в Каменске образовался ковер из ряски и мусора.

И ряски с каждым днем становится больше.

Как пояснили «ПИКу» работники понтонной переправы, скопление водорослей в конце сентября – типичное сезонное явление. Причина в том, что на седьмом гидроузле, расположенном выше по течению, воду уже начали спускать, а на шестом — в районе х. Сазонова — еще нет. Поэтому уровень воды в Северском

Донце в районе Каменска стал подниматься, и ряску с мусором прибило к понтону, который и мешает свободному движению воды.

Кстати, активный сброс воды на гидроузле № 7 начнется уже завтра, 23 сентября.