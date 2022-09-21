Согласно ФЗ*, граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:

2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные — до достижения ими возраста 45 лет.

3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.

* Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022)