В видеообращении 21 сентября министр обороны назвал потери России и Украины в ходе спецоперации.

Потери РФ в ходе специальной военной операции составили 5 937 человек. Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

О частичной мобилизации: