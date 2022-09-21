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Шойгу заявил, что призывников в зону СВО отправлять не будут
В видеообращении 21 сентября министр обороны назвал потери России и Украины в ходе спецоперации.
Потери РФ в ходе специальной военной операции составили 5 937 человек. Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
О частичной мобилизации:
- Частично мобилизованы будут 300 тысяч человек в России: те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.
- Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.
- Студентов никто призывать и отмобилизовывать не будет, пусть спокойно учатся.
- В рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.