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Президент Путин объявил о частичной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ, сообщает ТАСС.
«Считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации»», — сказал он в своем видеообращении к стране утром 21 сентября.
Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.
- Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
- Все призванные на военную службу обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.
- Вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.