Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ, сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации»», — сказал он в своем видеообращении к стране утром 21 сентября.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.