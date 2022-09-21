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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

График выплаты пенсии в мае изменится

общество

Назначение некоторых пенсий могут упростить

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20 сентября на заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий в беззаявительном порядке назначать социальные пенсии и страховые пенсии по потере кормильца.

Также без заявления предлагают организовать перерасчет пенсии по старости и по инвалидности.
Если законопроект будет окончательно утвержден, то россияне смогут оформить эти виды пенсии в онлайн-режиме, а не выстаивать очереди с заявлением в Пенсионном фонде, сообщает «Парламентская газета».

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