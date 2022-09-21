20 сентября на заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий в беззаявительном порядке назначать социальные пенсии и страховые пенсии по потере кормильца.

Также без заявления предлагают организовать перерасчет пенсии по старости и по инвалидности.

Если законопроект будет окончательно утвержден, то россияне смогут оформить эти виды пенсии в онлайн-режиме, а не выстаивать очереди с заявлением в Пенсионном фонде, сообщает «Парламентская газета».