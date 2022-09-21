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Мобилизуемые получат те же права, что и контрактники
Публикуем тэги из выступления председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова:
- Планируется формирование новых частей для создания оперативной глубины на направлениях СВО и защиты границы РФ.
- Дополнительно закреплять в законе гарантии мобилизуемым не требуется, они получат те же права, что и контрактники.
- Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.
- Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.
Источник: t.me/RVvoenkor