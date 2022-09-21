Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 сентября

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 сентября 2022 года.

  • День HR-менеджера в России. День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября.
    Можно сказать, что история Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».
    Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически всё.
    Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу (оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный), то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире.
  • Международный день мира. Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.
    В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
  • Малая Пречистая, Оспожинки. В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году.
    О рождении Богородицы известно немного. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомстве «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку.
    Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.
    Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Осенины встречали у воды. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся: каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им скотину.
    На Пречистую к новобрачным приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг — показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.
    Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке.
    На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

Именины в этот день

  • Георгий, Иван, Мария

Знаменательные даты и события

  • 1051 Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода
  • 1522 Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий
  • 1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова
  • 1937 Вышла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно»

Персоны

  • 1771  — 1832
    Вальтер Скотт
    английский поэт, прозаик и историк
  • 1788  — 1860
    Артур Шопенгауэр
    немецкий философ
  • 1842  — 1905
    Николай Бенардос
    русский изобретатель
  • 1866  — 1936
    Шарль Николь
    французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат
  • 1866  — 1946
    Герберт Уэллс
    английский писатель и публицист
  • 1868  — 1959
    Ольга Книппер-Чехова
    русская актриса, жена Антона Павловича Чехова
  • 1887  — 1971
    Бернардо Усай
    аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат
  • 1900  — 1973
    Лидия Русланова
    советская певица, Заслуженная артистка РСФСР
  • 1916  — 1996
    Зиновий Гердт
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • р. 1934
    Владимир Большаков
    советский и российский эколог, зоолог, академик РАН
  • 1934  — 2016
    Леонард Коэн
    канадский поэт, писатель, певец, автор песен
  • 1936  — 2019
    Юрий Лужков
    советский и российский государственный деятель, политик, 2-й мэр Москвы (1992-2010)
  • р. 1947
    Ольга Остроумова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1947
    Стивен Кинг
    американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов»
  • р. 1989
    Светлана Ромашина
    российская спортсменка (синхронное плавание), семикратная олимпийская чемпионка

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх