общество
Какой сегодня день: даты и события 21 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 сентября 2022 года.
- День HR-менеджера в России. День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября.
Можно сказать, что история Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».
Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически всё.
Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу (оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный), то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире.
- Международный день мира. Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.
В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
- Малая Пречистая, Оспожинки. В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году.
О рождении Богородицы известно немного. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомстве «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку.
Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.
Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Осенины встречали у воды. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся: каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им скотину.
На Пречистую к новобрачным приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг — показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.
Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке.
На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.
Именины в этот день
- Георгий, Иван, Мария
Знаменательные даты и события
- 1051 Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода
- 1522 Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий
- 1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова
- 1937 Вышла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно»
Персоны
- 1771 — 1832
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английский поэт, прозаик и историк
- 1788 — 1860
Артур Шопенгауэр
немецкий философ
- 1842 — 1905
Николай Бенардос
русский изобретатель
- 1866 — 1936
Шарль Николь
французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат
- 1866 — 1946
Герберт Уэллс
английский писатель и публицист
- 1868 — 1959
Ольга Книппер-Чехова
русская актриса, жена Антона Павловича Чехова
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аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат
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советская певица, Заслуженная артистка РСФСР
- 1916 — 1996
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советский актер театра и кино, Народный артист СССР
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советский и российский эколог, зоолог, академик РАН
- 1934 — 2016
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канадский поэт, писатель, певец, автор песен
- 1936 — 2019
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советский и российский государственный деятель, политик, 2-й мэр Москвы (1992-2010)
- р. 1947
Ольга Остроумова
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
- р. 1947
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американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов»
- р. 1989
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российская спортсменка (синхронное плавание), семикратная олимпийская чемпионка