Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 сентября 2022 года.

День HR-менеджера в России. День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября.

Можно сказать, что история Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».

Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически всё.

Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу (оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный), то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире.

День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. Можно сказать, что история Дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Данное постановление стало первым в стране документом, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного труда, а также официально зафиксировал существование работников, чей труд в компании определяет практически всё. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу (оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный), то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире. Международный день мира. Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Малая Пречистая, Оспожинки. В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году.

О рождении Богородицы известно немного. Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Когда Иоаким удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка, и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомстве «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку.

Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.

Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Осенины встречали у воды. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся: каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им скотину.

На Пречистую к новобрачным приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг — показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.

Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

Именины в этот день

Георгий, Иван, Мария

Знаменательные даты и события

1051 Освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода

1522 Напечатан «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий

1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова

1937 Вышла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно»

Персоны