анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 38-го выпуска «ПИКа» от 21 сентября 2022 года.
Читайте в номере:
- Не по-человечески. Ночью 15 сентября на новом городском кладбище неизвестные вандалы раскурочили более 20 надгробий. Орудовали везде на ухоженных участках. Каменчане возмущены: какими же моральными уродами надо быть, чтобы такое сотворить… И все мечтают, чтобы вандалов поймали. »3
- Помучиться с дорогой придется до апреля. Сам губернатор Голубев пообещал, что виадук доведут до ума к 1 апреля 2023 года. И «блокада» микрорайона Заводского закончится. Лишь бы без смеха. »2, 3
- Горы мусора обсуждали в городской думе. Каменск буквально завалило мусором, но решения проблемы никак не находится. »4-5
- Коммуналка может быть дешевле. Подробные советы с калькулятором. »12-13
- Что будет с городской набережной? Каменску выделяют впечатляющую сумму на превращение пустыря на территории набережной в современную зону отдыха — 184 млн руб. Об этом рассказала в соцсетях главный архитектор Каменска Юлия Дьякова. »10
- День города отгуляли по-быстрому. 351-й день рождения Каменска был многолюдным, но недолгим. Уже в 18.00 суета праздничная сменилась буднично-бытовой. »14