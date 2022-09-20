Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября.

Народный совет ДНР принял закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

В законе прописано, что правом на участие в референдуме обладают граждане ДНР, в том числе находящиеся за пределами ее территории, достигшие на день голосования совершеннолетия, за исключением граждан, признанных судом недееспособными.