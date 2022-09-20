Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 сентября 2022 года.

День рекрутера в России. Каким бы непривычным не было слово «рекрутер» (англ. recruitment — подбор кадров, набор персонала), День рекрутера неофициально отмечают в России уже 20 лет.

В 1991 году в газете «Известия» появилась статья о деятельности американского HR-агентства. Тогда автор статьи впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров в одном из крупных американских кадровых агентств.

Рекрутеры — поистине уникальные люди, ведь именно эта профессия сочетает в себе глубокие знания человеческой натуры, предприимчивость, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, целеустремленность. Рекрутером может стать только по-настоящему сильный и успешный человек, такая профессия по силам не всем.

Каким бы непривычным не было слово «рекрутер» (англ. recruitment — подбор кадров, набор персонала), День рекрутера неофициально отмечают в России уже 20 лет. В 1991 году в газете «Известия» появилась статья о деятельности американского HR-агентства. Тогда автор статьи впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров в одном из крупных американских кадровых агентств. Рекрутеры — поистине уникальные люди, ведь именно эта профессия сочетает в себе глубокие знания человеческой натуры, предприимчивость, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, целеустремленность. Рекрутером может стать только по-настоящему сильный и успешный человек, такая профессия по силам не всем. Луков день. В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Лука был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, которая носила название «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

По созвучию с именем преподобного русские люди стали отмечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука, на базарах начинали им торговать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку — для дальнейшего хранения.

В этот день из лука готовили разнообразные блюда — например, фаршировали его куриным мясом. Для этого брали крупные луковицы, обваривали кипятком и вынимали середину. Набив луковицы фаршем, их варили в бульоне или запекали в печи. Кстати, считалось, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня — то весь лук на грядках высохнет.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, отчего они становились сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали это «ожерелье» на шею коровам и лошадям.

Не зря о луке сложили множество поговорок: «Лук — добро в бою и во щах»; «Лук от семи недуг»; «Лук да баня все исправят». С детства всем известны и загадки в разных вариациях: «Сидит дед, в сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает»; «Стоит поп на грядках, весь в заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет»; «Сидит Марфутка в четырех шубках, кто поцелует, тот сморщится».

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан

Знаменательные даты и события

1378 Начало Великого раскола (или Великой схизмы) в Римско-католической церкви

1519 Магеллан отправился в кругосветное путешествие

1802 В России учреждены министерства вместо коллегий

1862 В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России»

1862 В Петербурге открыта первая в России консерватория

1946 Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля

2002 В Афинах открылась Всемирная конференция мэров

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