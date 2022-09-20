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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Капитальный ремонт дома в Каменске может растянуться еще на год

ЖКХ

Из очереди на капремонт предложили убрать аварийные дома

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Для того чтобы Фонд капитального ремонта Ростовской области эффективнее работал, из областной программы капремонта нужно исключить дома с износом 70 и более процентов.

Об этом в ходе заседания Заксобрания Ростовской области заявила врио директора Фонда капремонта региона Дарья Шереметьева. В этом случае деньги, уплаченные жильцами такого дома, будут возвращены в полном объеме.

По мнению Д. Шереметьевой таким образом будет возможно избежать ситуаций, когда очередь на капитальный ремонт доходит до домов, которые лучше признать аварийными, чем ремонтировать.

Чиновница отметила, что в Госдуме уже лежит законопроект, согласно которому мониторинг уровня износа многоквартирных домов можно будет проводить повторно и выявлять крайне изношенные дома. На данный же момент программа капремонта в Ростовской области выполняется на основании устаревших данных, полученных в 2013-м году.

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