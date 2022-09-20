Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ.

Усиливается ответственность в эти периоды за самовольное оставление части — от 5 до 10 лет лишения свободы; за дезертирство — до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет.

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет. За мародерство в условиях военного времени можно получить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, — до 15 лет.