Начальника отдела министерства отправили под домашний арест.

Задержана начальник отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли министерства промышленности и энергетики Ростовской области Светлана Ким, пишет портал donnews.ru, ссылаясь на собственный источник.

По информации источника, в 2020 году чиновница якобы незаконно согласовала субсидию в 36 млн рублей для ООО «Газпром газомоторное топливо». Деньги выделялись на строительство заправки в Ростове-на-Дону, на Малиновского, 7а.

Также задержали руководителя компании. Обоих отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».