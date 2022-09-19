На прошлой неделе неизвестные разрушили больше 20 надгробий на новом городском кладбище, что на ул. Морской.

Об этом каменчане сообщили в редакцию «ПИКа». На место ЧП выехал наш корреспондент и обнаружил, что несколько надгробий разрушены полностью. Видимо, их толкали с тыльной стороны, и они, упав, раскололись на куски под собственным весом. Те, что толкали с лицевой стороны, отломились, наклонились назад и повредили ограды.

Наш корреспондент насчитал только на одном участке 19 изуродованных памятников, но работающие на кладбище сообщили, что это не все, на других участках кладбища вандалы тоже натворили.

«ПИК» провел собственное расследование. О результатах читайте в «ПИКе» от 21 сентября.