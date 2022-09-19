ВПР школьники 5-9 классов будут писать с 19 сентября по 24 октября. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Проверка уровня знаний учащихся будет проходить по программам прошлого учебного года.

Обязательными для школьников будут ВПР по русскому языку и математике. В 5-х классах к обязательным добавятся ВПР по окружающему миру, в 6-х — по биологии и истории, в 8-х — по иностранному языку. Обучающиеся 7-9-х классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора.

Время проведения работ по большинству предметов сокращено до одного урока (45 минут), кроме проверочных работ по русскому языку и математике в 6-9 классах и по химии в 9 классе.

Полученные результаты не повлияют на оценки школьников. Они необходимы, чтобы понять, как усовершенствовать учебный процесс, увидеть возможные пробелы.