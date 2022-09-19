В Шахтах прошли заключительные в этом сезоне соревнования по конкуру. В числе победителей – несколько спортсменов, которые представляли Каменск.

В соревнованиях, которые проходили на базе конного клуба «Колорит» принимали участие спортсмены из Шахт, Каменска, Таганрога и Октябрьского района. Всадники соревновались в двух возрастных категориях (дети и любители) и четырех маршрутах разной высоты. На маршруте №1 высотой 60-70 см «На чистоту и резвость» среди детей первое место заняла Екатерина Жирнова на Атланте из частной конюшни Каменска-Шахтинского. Среди взрослых на этой высоте первенствовала Наталья Дьяконова на Звездочке от частного владельца из Каменска. На маршруте № 2 высотой 80 см «В две фазы до конца» среди детей первое место у Анны Семеновой на Звездочке.