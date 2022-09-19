Минфин предложил продлить срок действия кредитных каникул до 31 марта 2023 года, соовщает РИА «Новости».

Проект постановления правительства опубликовали для общественного обсуждения.

Каникулы по всем видам займов можно получить, если они были выданы до 1 марта 2022 года. Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, по кредитным картам — 100 тысяч, для автомобильных кредитов — 700 тысяч рублей.