Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 сентября 2022 года.

День оружейника в России. Профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47.

Профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47. Михайлов день. В православном календаре это праздник архангела Михаила — одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. Слово «архангел» означает «старший посланник», а его имя (в оригинале оно состоит из трех слов «Ми ка эл») буквально переводится как «Кто как Бог».

В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая.

К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

На Руси в этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко переходили в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в году случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря). А вот работать на Михайлу было нельзя: говорили, что за это Бог накажет.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Именины в этот день

Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла

Знаменательные даты и события

1648 Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления

1727 Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова

1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты

1943 Началась партизанская операция «Концерт»

1990 Во Всемирной паутине зарегистрирован домен для применения на территории СССР – SU

1996 Учрежден Арктический Совет

Персоны