общество
Какой сегодня день: даты и события 18 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 сентября 2022 года.
- День работников леса. В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.
13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.
- Захарий и Елизавета. В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне; супруги достигли пожилого возраста, но детей не имели. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказание лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.
Во время избиения младенцев Елисавета с Иоанном укрывались в пустыне. В это время Захария схватили и требовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ничего не сказал и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета умерла спустя 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна вскормил ангел.
Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.
На Захария и Елизавету (Елисавету) было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. «Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута», — так описывали ее на Руси. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились.
Именины в этот день
- Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор
Знаменательные даты и события
- 1698 В Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска»
- 1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от Испании
- 1941 В Красной армии введено понятие «гвардейская часть»
- 1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
- 1991 Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
Персоны
- 1745 — 1807
- Франциск Смуглевич
- польский художник
- 1819 — 1868
- Жан Фуко
- французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко
- 1897 — 1967
- Джон Кокрофт
- английский физик, Нобелевский лауреат
- 1905 — 1990
- Грета Гарбо
- шведская и американская киноактриса
- 1907 — 1991
- Эдвин Макмиллан
- американский физик, Нобелевский лауреа
- 1907 — 1996
- Аннабелла
- французская актриса
- 1918 — 1941
- Виктор Талалихин
- советский летчик, Герой Советского Союза
- 1929 — 2004
- Клара Румянова
- советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР
- 1937 — 2017
- Зураб Соткилава
- грузинский и российский оперный певец-тенор, педагог, Народный артист СССР
- р. 1971
- Анна Нетребко
- российская и австрийская оперная певица, Народная артистка России