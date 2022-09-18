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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителей области приглашают оказать помощь лесным угодьям

общество

Какой сегодня день: даты и события 18 сентября

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 сентября 2022 года.

  • День работников леса. В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.
    13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.
  • Захарий и Елизавета. В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне; супруги достигли пожилого возраста, но детей не имели. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказание лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.
    Во время избиения младенцев Елисавета с Иоанном укрывались в пустыне. В это время Захария схватили и требовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ничего не сказал и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета умерла спустя 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна вскормил ангел.
    Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.
    На Захария и Елизавету (Елисавету) было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. «Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута», — так описывали ее на Руси. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились.

Именины в этот день

  • Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1698 В Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска»
  • 1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от Испании
  • 1941 В Красной армии введено понятие «гвардейская часть»
  • 1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
  • 1991 Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины

Персоны

  • 1745  — 1807
  • Франциск Смуглевич
  • польский художник
  • 1819  — 1868
  • Жан Фуко
  • французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко
  • 1897  — 1967
  • Джон Кокрофт
  • английский физик, Нобелевский лауреат
  • 1905  — 1990
  • Грета Гарбо
  • шведская и американская киноактриса
  • 1907  — 1991
  • Эдвин Макмиллан
  • американский физик, Нобелевский лауреа
  • 1907  — 1996
  • Аннабелла
  • французская актриса
  • 1918  — 1941
  • Виктор Талалихин
  • советский летчик, Герой Советского Союза
  • 1929  — 2004
  • Клара Румянова
  • советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР
  • 1937  — 2017
  • Зураб Соткилава
  • грузинский и российский оперный певец-тенор, педагог, Народный артист СССР
  • р. 1971
  • Анна Нетребко
  • российская и австрийская оперная певица, Народная артистка России

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