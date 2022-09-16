транспорт
Виадук в Заводском должны отремонтировать к 1 апреля 2023-го
Об этом сообщили инициативной группе заводчан в Министерстве транспорта Ростовской области.
15 сентября жители Заводского побывали на совещании с заместителем министра транспорта Ростовской области Алексеем Колбиным. На мероприятии присутствовал первый замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев.
Жителям Заводского пояснили, что подготовка документации для ремонта виадука уже началась, а деньги, скорее всего, будут выделены из резервного фонда правительства Ростовской области.
Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 21 сентября.