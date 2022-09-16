15 сентября жители Заводского побывали на совещании с заместителем министра транспорта Ростовской области Алексеем Колбиным. На мероприятии присутствовал первый замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев.

Жителям Заводского пояснили, что подготовка документации для ремонта виадука уже началась, а деньги, скорее всего, будут выделены из резервного фонда правительства Ростовской области.

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 21 сентября.