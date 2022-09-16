В Новочеркасске сотрудники ФСБ задержали мужчину, снявшего постановочный видеоролик о якобы найденном им взрывном устройстве, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

14 сентября запись о находке в черном портмоне на ул. Сарматской стремительно распространилась в мессенджерах и социальных сетях, вызвав серьезное беспокойство среди горожан.

Как сообщает «Блокнот», автора ролика быстро нашли. «Шутником» оказался житель Новочеркасска. Мужчина работает на шиномонтаже недалеко от того места, где снял постановочное видео. По его словам, муляж взрывного устройства он смастерил из подручных средств на рабочем месте. А само видео снял и распространил ради хайпа.