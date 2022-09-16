Военнослужащие из Ростовской области, участвующие в СВО в республиках Донбасса и Украины, получат из областного бюджета 600 тысяч рублей.

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в эфире «Прямой линии».

— Мною подписано несколько документов, связанных с поддержкой наших ребят, в дополнение к выплатам из федерального бюджета. В том числе тем, кто получил тяжелое ранение. Мы анализируем ситуацию, внимательно рассматриваем обращения и принимаем решения, — сказал губернатор.

Согласно постановлению, дополнительную материальную помощь выплатят военнослужащим, в том числе пограничных органов ФСБ, а также лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в СВО и получившим тяжелые увечья.