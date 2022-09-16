Об этом 15 сентября в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказала главный архитектор города Юлия Дьякова.

Благоустраивать городскую набережную планируется в два этапа. Проект первого этапа стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах в августе 2022 г.

На первом этапе планируется провести реконструкцию территории на берегу Донца между набережной и центральным городским пляжем. Помимо прогулочных дорожек, спортивных площадок и велодорожек, здесь предусмотрят и место для рыбной ловли.

На все это 80 из 184 млн руб. выделено из федерального бюджета, 85,3 млн руб. – из бюджета Ростовской области, 18 – из городской казны.

Второй этап пока в планах – это благоустройство верхней части набережной, которая завершает главный проспект.

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