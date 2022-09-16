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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 16 сентября
Фото: vickiarcher.com

общество

Какой сегодня день: даты и события 16 сентября

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 сентября 2022 года.

  • День секретаря в России. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 16 сентября. Официально профессионального праздника секретарей в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить праздник — День секретаря — и отмечать его в третью пятницу сентября.
  • Домна Доброродная. В этот день отмечается память святой Домны Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.
    На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Говорили, что если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.
    К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться.
    В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день

  • Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп

Знаменательные даты и события

  • 1380 Победа русских войск в Куликовской битве
  • 1782 Впервые использована «Большая печать» правительства США
  • 1859 Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке
  • 1915 Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск
  • 1931 В Москве создан Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова)
  • 1987 В Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах
  • 1999 В Волгодонске произошел теракт

Персоны

  • 1685  — 1732
    Джон Гей
    английский поэт и драматург
  • 1745  — 1813
    Михаил Кутузов
    русский полководец, генерал-фельдмаршал
  • 1888  — 1925
    Александр Фридман
    русский математик и геофизик
  • 1895  — 1991
    Ольга Спесивцева
    русская балерина
  • 1904  — 2000
    Тихон Работнов
    советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ
  • 1917  — 1990
    Семен Куркоткин
    советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1925  — 2015
    Би Би Кинг
    американский блюзовый гитарист, певец, автор песен
  • р. 1942
    Ангелина Вовк
    советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, актриса, Народная артистка РФ
  • р. 1945
    Евгений Петросян
    советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, Народный артист РСФСР
  • 1948  — 2007
    Роберт Джордан
    американский писатель
  • р. 1956
    Дэвид Копперфильд
    американский иллюзионист и шоумен

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