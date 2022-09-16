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Какой сегодня день: даты и события 16 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 сентября 2022 года.
- День секретаря в России. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 16 сентября. Официально профессионального праздника секретарей в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить праздник — День секретаря — и отмечать его в третью пятницу сентября.
- Домна Доброродная. В этот день отмечается память святой Домны Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.
На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Говорили, что если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.
К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться.
В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.
Именины в этот день
- Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп
Знаменательные даты и события
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