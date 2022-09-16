С наступлением холодов все больше беженцев, женщин с детьми, стали обращаться в гуманитарный центр при Свято-Покровском храме, что на ул. Гагарина, за теплой одеждой и обувью.

Но сегодня с этим есть проблемы — одежды не хватает, много уже раздали, а люди продолжают обращаться.

Поэтому, уважаемые каменчане, если у вас имеются вполне приличные теплые вещи и обувь, которые вам стали не нужны, приносите их в гуманитарный центр – он находится в духовно-просветительском центре «Лествица» (ул. Гагарина, 91) – или непосредственно в Свято-Покровский храм ежедневно с 8.00 до 18.00.

Детские и женские осенние куртки, свитера, кофты, брюки и джинсы, осенняя обувь, школьная форма, детские колготки, теплые штаны на детей дошкольного и младшего школьного возраста – все пригодится.

Давайте поможем людям, попавшим в беду.