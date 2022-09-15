Новым заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития – главным архитектором Донского региона стал Григорий Алексеев-Малахов.

Указ о назначении на должность подписал губернатор РО В. Голубев.

Новому архитектору 44 года, он родился и вырос в Ростове-на-Дону. Там же в 2002 году окончил Ростовскую государственную академию архитектуры и искусств по специальности «архитектура», в 2013 году прошел переподготовку в Институте управления, бизнеса и права по программе «Юриспруденция».

До нынешнего назначения Григорий Анатольевич работал в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, занимал различные должности в региональном минстрое.