Спектакль показывали сегодня, 15 сентября, в ДК им. Маяковского.

Главную и единственную роль мастерски сыграл Юрий Шкодин, режиссер-постановщик Вера Токмакова. Зрители погрузились в неповторимый мир Нью-Йорка начала 20 века, где рядом стоят роскошь и нищета большого города, джазовое дыхание его кварталов, эксцентричные и печальные судьбы бродяг и миллионеров, художников и жуликов.

В основе спектакля рассказы О. Генри: «Один час полной жизни», «Дары волхвов», «Последний лист», «Родственные души» – пронзительно лирические, добрые и смешные.

— Браво, это блестяще! Шикарная постановка! Полный зал зрителей. Рекомендую всем, — передает свой восторг каменчанин Александр Ахтырко.