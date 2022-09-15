15 сентября в ДК им. Гагарина состоялся праздник в честь 100-летия основания санитарно-эпидемиологической службы в России, то есть Роспотребнадзора. Именно в этот день в 1922 году Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики» была утверждена санитарно-эпидемиологическая служба.

С поздравлениями к присутствующим в зале обратились заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Ростовской области Татьяна Садовская, замглавы администрации Каменского района Вадим Болдырев, главы администраций Донецка — Роман Кураев, Гукова — Евгений Гриненко, Красносулинского района — Николай Альшенко и главврач Центра гигиены и эпидемиологии Каменска Сергей Андрейчук.

– 100 лет – это отличный повод порадоваться, что в России существует и эффективно работает служба Роспотребнадзора. В 2005 году хотели принять решение об оптимизации вашей службы. Тогда люди, видимо, поверили в то, что уже победили все вирусы, все эпидемии. Очень хорошо, что в итоге вашу службу сохранили. Без вас невозможно было бы справиться с эпидемией коронавируса, накрывшей мир два года назад. Сегодня я хочу пожелать, чтобы в мире было меньше эпидемий. Но самое главное в наше время, я хочу пожелать вам мирного неба над головой, – сказал, в частности, глава администрации Донецка Роман Кураев.

Каждый из выступающих чиновников награждал грамотами и дипломами санитарных врачей, эпидемиологов, химиков, лаборантов, водителей, юристов, бухгалтеров и других сотрудников ведомства из Каменска, Гукова, Донецка, Красного Сулина и Каменского района.

Самыми улыбчивыми и жизнерадостными оказались награждаемые из Красносулинского и Каменского районов. Некоторые из них на сцену для награждения буквально взлетали, а находящиеся в зале поддерживали их аплодисментами.

Остается добавить, что 15 сентября правительство России приняло решение о том, что этот день теперь будет считаться Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.