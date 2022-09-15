Готовность объекта, расположенного по ул. Освобождения, 123а, проверил замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев.

Как сообщает городская администрация, сегодня продолжаются работы по планировке и благоустройству территории, по окраске помещений, устанавливается сантехника, стойки ограждений, секции ограждений, малые архитектурные формы, на территории монтируются теневые навесы, ведется монтаж слаботочной системы.

Отметим, строящийся детский сад за последние несколько месяцев посетили ряд региональных и федеральных чиновников.