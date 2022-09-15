Отдел капитального строительства приступил к выбору подрядчика, который выполнит ремонт дороги между хуторами Самбуров и Данилов.

По данным сайта «Госзакупок», на эти работы из госбюджета выделено 9 248 030,4 руб. Подрядчик, выбор которого продлится до 22 сентября, должен будет начать работы не позднее 5 октября этого года и закончить их до 31 мая 2023 года.

Отметим, несколько участков дороги Каменск – Самбуров – Данилов требуют срочного ремонта. Особенно много ям на дороге в районе хутора Первомайского, а также на выезде с х. Груцинова в сторону Данилова.