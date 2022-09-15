Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 15 сентября

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 сентября

Какой сегодня день: даты и события 15 сентября

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 сентября 2022 года.

  • День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Не имея своего официально утвержденного профессионального праздника, работники СЭС отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 сентября 1922 года.
    Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К ним относится мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.
  • День Мамонтия. В этот день отмечается память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где они оба и скончались. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она препоручила Богу.
    Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она же погребла тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком. Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников.
    О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался совратить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, унеся его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в недугах и скорбях.
    На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр или творог.
    С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.
    В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Именины в этот день

  • Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан

Знаменательные даты и события

  • 911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией
  • 1830 Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге
  • 1916 Произошла первая в истории мировых войн танковая атака
  • 1956 На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»
  • 1971 День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace)
  • 2000 Открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия)

Персоны

  • 1254  — 1324
    Марко Поло
    итальянский купец и путешественник
  • 1828  — 1886
    Александр Бутлеров
    русский химик, создатель теории химического строения
  • 1890  — 1976
    Агата Кристи
    английская писательница, автор детективных романов и пьес
  • 1895  — 1975
    Павел Сухой
    советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор
  • 1900  — 1938
    Томас Вулф
    американский писатель
  • 1907  — 1970
    Михаил Герасимов
    советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук
  • 1916  — 1990
    Маргарет Локвуд
    британская актриса
  • 1923  — 2008
    Михаил Танич
    советский и российский поэт-песенник
  • 1925  — 2007
    Кирилл Лавров
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1929  — 2006
    Ориана Фаллачи
    итальянская журналистка, писатель, публицист
  • 1943  — 2008
    Ричард Райт
    британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd
  • р. 1953
    Александр Политковский
    советский и российский журналист, политический обозреватель, телеведущий

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх