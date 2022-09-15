Какой сегодня день: даты и события 15 сентября
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 сентября 2022 года.
- День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Не имея своего официально утвержденного профессионального праздника, работники СЭС отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 сентября 1922 года.
Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К ним относится мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.
- День Мамонтия. В этот день отмечается память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где они оба и скончались. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она препоручила Богу.
Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она же погребла тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком. Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников.
О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался совратить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, унеся его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в недугах и скорбях.
На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр или творог.
С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.
В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.
Именины в этот день
- Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан
Знаменательные даты и события
- 911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией
- 1830 Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге
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- 1971 День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace)
- 2000 Открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия)
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