Новость о том, что губернатор В. Голубев пообещал завершить ремонт машзаводского виадука не в 2040 году, а весной 2023-го, сейчас самая обсуждаемая в мкр. Заводском.

Своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы виадука люди делятся на улицах с соседями, по телефонам и в группе, созданной в одном из пабликов.

Вот лишь некоторые реплики:

«Красную ленту будем резать?»

«День поселка теперь будет весной».

«А после открытия будем говорить: «Виадук наш».

«И целовать его в асфальт».