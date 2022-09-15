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День открытия виадука предлагают сделать праздничным
Новость о том, что губернатор В. Голубев пообещал завершить ремонт машзаводского виадука не в 2040 году, а весной 2023-го, сейчас самая обсуждаемая в мкр. Заводском.
Своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы виадука люди делятся на улицах с соседями, по телефонам и в группе, созданной в одном из пабликов.
Вот лишь некоторые реплики:
«Красную ленту будем резать?»
«День поселка теперь будет весной».
«А после открытия будем говорить: «Виадук наш».
«И целовать его в асфальт».