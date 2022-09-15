культура
День города в Каменске урезали вполовину
14 сентября власти города приняли решение отказаться в День города от вечерних концертов и фейерверка.
Кроме того, было решено перенести награждение каменчан памятным знаком «Слава Каменска» в ДК им. Гагарина и изменить время всех развлекательных мероприятий таким образом, чтобы все они завершились к 18.00.
Программа празднования Дня города в Каменске-Шахтинском
Спортплощадка КХМТ
- 9.00 – Первенство города по стритболу
Спортплощадка стадиона «Прогресс»
- 9.00 – Городской турнир по волейболу
Спортивная школа олимпийского резерва (ул. Ленина, 55)
- 11.00 – Показательные выступления юных спортсменов
ДК им. Гагарина
- 10.00-12.00 – Награждение памятным знаком жителей города, удостоенных почетного звания «Слава Каменска». Праздничный концерт
Каменский музей
- 10.00-18.00 – Выставки: «История станицы Каменской», «Город Каменск в годы Великой Отечественной войны», «Вещи из прошлого времени»
- 18.00-19.00 – Мастер-класс каменского художника Михаила Деркунского «Этнический и романтический пейзаж»
Центральная аллея пр. Карла Маркса
- 10.00-12.00 – Выступление хоровых коллективов города
- 10.00-14.00 – Выставка работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств им. Минченкова
- 10.00-14.00 – Выставка цветов «Букет родному городу»
- 10.00-14.00 – Выставка поделок, рисунков школьников и воспитанников детских садов «Моему городу»
- 10.00-14.00 – Выставка-ярмарка каменских НКО
- 10.00-18.00 – Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»
Перекресток пр. Карла Маркса и ул. Горького
- 10.00-14.30 – «Выездной автосалон – 2022»
Парк Гагарина
- 10.00-18.00 – Мастер-классы, фотозоны, аквагрим
- 14.00-15.00 – Детская праздничная программа «Любимый город в красках лета»
- 15.00-18.00 – Конкурс непрофессиональных исполнителей «Удачные песни»
Парк Маяковского
- 13.00-17.00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК им. Маяковского
- 13.00-17.00 – Театральный фотосет «Казачья сторона»
- 13.00-17.00 – Мастер-класс «Куклы-обереги»
Мкр. Заводской (площадь перед ДК машиностроителей)
- 10.00-14.00 – Праздничный концерт «Любимый город»
- Фотозона «Цветущий Каменск»
- Книжно-иллюстрированная выставка «Мой небольшой, но славный город». Краеведческое лото «Город, в котором я живу»
- Арт-челлендж больших рисунков на мольбертах и асфальте «Мы рисуем город»
- Танцевально-развлекательная программа «Танцуем вместе»
Мкр. Лиховской (парк железнодорожников)
- 10.00-15.00 – Фотозона «Любимый город». Фотопарад «Силуэты любимого города». Кэнди Бар «Сладкое настроение»
- Бэби-шоу «Пончик Паникер, или Переполох в стране сладостей»
- Марафон скороговорок «Мастер слова»
- Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства
- Мастер-класс по рисованию «Осенний город»
- Праздничный концерт «Я в город свой влюблен»