14 сентября власти города приняли решение отказаться в День города от вечерних концертов и фейерверка.

Кроме того, было решено перенести награждение каменчан памятным знаком «Слава Каменска» в ДК им. Гагарина и изменить время всех развлекательных мероприятий таким образом, чтобы все они завершились к 18.00.

Программа празднования Дня города в Каменске-Шахтинском

Спортплощадка КХМТ

9.00 – Первенство города по стритболу

Спортплощадка стадиона «Прогресс»

9.00 – Городской турнир по волейболу

Спортивная школа олимпийского резерва (ул. Ленина, 55)

11.00 – Показательные выступления юных спортсменов

ДК им. Гагарина

10.00-12.00 – Награждение памятным знаком жителей города, удостоенных почетного звания «Слава Каменска». Праздничный концерт

Каменский музей

10.00-18.00 – Выставки: «История станицы Каменской», «Город Каменск в годы Великой Отечественной войны», «Вещи из прошлого времени»

18.00-19.00 – Мастер-класс каменского художника Михаила Деркунского «Этнический и романтический пейзаж»

Центральная аллея пр. Карла Маркса

10.00-12.00 – Выступление хоровых коллективов города

10.00-14.00 – Выставка работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств им. Минченкова

10.00-14.00 – Выставка цветов «Букет родному городу»

10.00-14.00 – Выставка поделок, рисунков школьников и воспитанников детских садов «Моему городу»

10.00-14.00 – Выставка-ярмарка каменских НКО

10.00-18.00 – Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»

Перекресток пр. Карла Маркса и ул. Горького

10.00-14.30 – «Выездной автосалон – 2022»

Парк Гагарина

10.00-18.00 – Мастер-классы, фотозоны, аквагрим

14.00-15.00 – Детская праздничная программа «Любимый город в красках лета»

15.00-18.00 – Конкурс непрофессиональных исполнителей «Удачные песни»

Парк Маяковского

13.00-17.00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК им. Маяковского

13.00-17.00 – Театральный фотосет «Казачья сторона»

13.00-17.00 – Мастер-класс «Куклы-обереги»

Мкр. Заводской (площадь перед ДК машиностроителей)

10.00-14.00 – Праздничный концерт «Любимый город»

Фотозона «Цветущий Каменск»

Книжно-иллюстрированная выставка «Мой небольшой, но славный город». Краеведческое лото «Город, в котором я живу»

Арт-челлендж больших рисунков на мольбертах и асфальте «Мы рисуем город»

Танцевально-развлекательная программа «Танцуем вместе»

Мкр. Лиховской (парк железнодорожников)