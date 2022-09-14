Ростовчане предложили если не отменить празднование Дня города совсем, то хотя бы убрать из перечня мероприятий салют и выступления заезжих звезд, а сэкономленные деньги направить в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Свои предложения люди разместили в комментариях под постом о праздновании 85-летия Ростовской области в телеграм-канале губернатора Василия Голубева. Дискуссия на эту тему вылилась без малого в две сотни комментариев. Люди настаивали на том, что пышные гуляния с салютом и концертами неуместны, когда совсем рядом, на Донбассе и Украине, гибнут российские солдаты.

Обратившиеся привели в пример Краснодар, где план мероприятий Дня города существенно сократили. В частности, из перечня мероприятий убрали шоу дронов.